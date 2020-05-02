https://news.day.az/world/1230589.html В Москве за сутки от коронавируса умерли 37 человек
В Москве за сутки от коронавируса умерли 37 человек
Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
Всего в столице умерли 695 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре