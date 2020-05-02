В Москве за сутки от коронавируса умерли 37 человек

Еще 37 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Всего в столице умерли 695 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.