https://news.day.az/world/1230592.html Сильное землетрясение на юге Ирана
Сильное землетрясение на юге Ирана
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0, передает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 142 километрах к северо-востоку от города Бендер-Аббас. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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