Маск обвалил стоимость акций Tesla одним твитом

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter обрушил акции своей компании Tesla.

Сначала он написал, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.

После этого акции автопроизводителя подешевели на 9,35% до 708,77 доллара, при этом в ходе торгов их стоимость опускалась до 683 долларов.

В прошлом году Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому Маск не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года.