В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы

В результате попытки побега заключенных из тюрьмы в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы погибли 17 человек и ранены около 10.

Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии Венесуэлы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Португеса. Сейчас известно о 17 погибших в результате попытки побега заключенных из Сепельи (название тюрьмы - ред.) в Гуанаре в эту пятницу. Также было 9 раненых. Согласно предварительной информации Национальной гвардии, директор учреждения был ранен холодным оружием", - сообщил журналист Хавьер Майорка в Twitter.

По информации другого журналиста, Мигеля Вильявисенсио, цифры неокончательные, и раненых - "около десяти". Ссылаясь также на представителей Нацгвардии, журналист сообщил, что взрывом неустановленного устройства был ранен офицер тюремной охраны.

Правозащитная организация Observatorio venezolano de prisiones подтвердила факт попытки массового бегства, пояснив, что исправительное учреждение было переполненным - при вместимости 750 человек в Пенитенциарном центре Лос Льянос (Сепелья) содержатся около 2,5 тысячи заключенных.