В Чечне из-за коронавируса остановился общественный транспорт

В Чечне приостановил работу общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте регионального министерства транспорта и связи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за распространения коронавирусной инфекции внутриреспубликанское сообщение прекращается до 11 мая включительно.

По состоянию на вечер 1 мая, в Чечне зафиксировано 504 случая инфицирования коронавирусом, за сутки число пациентов увеличилось на 19. С начала эпидемии в республике скончались семь человек. В России COVID-19 заболел 114 431 человек, умерли 1 169.