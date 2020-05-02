Последний этап карантина в ЕС - самый трудный

В Европе постепенно ослабляют карантинные меры, но во многих странах майские выходные пройдут в изоляции. В парках устанавливают блокпосты, а нарушителей ждут штрафы и задержания. Несмотря на спад заболеваемости, врачи призывают воздержаться от прогулок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в Мадриде закрыли самый большой временный госпиталь страны. Но коммуникации для подачи кислорода и некоторые конструкции не убрали: на случай второй волны, чтобы вновь быстро развернуть лагерь в самом большом выставочном центре. Ведь за последние сутки в столице Испании и Барселоне 57 человек с коронавирусом COVD-19 попали в реанимацию. Врачи говорят - это последствия безответственного поведения тех, кто нарушает требования изоляции или переносит болезнь на ногах.

"Новый прирост в этой ситуации нас вернет опять к тяжелому положению, - предупреждает Антонио Планас, главный врач отделения анестезиологии и реанимации госпиталя. - И здесь важно помнить не только о пациентах с коронавирусом, но и о пациентах с другими заболеваниями и патологиями".

Сегодня после полуторамесячного карантина в Испании наконец-то разрешат выходить из дома. Взрослым на короткое время - заниматься спортом вблизи места проживания и поодиночке. Время прогулки для каждой возрастной группы конкретное и ограниченное.

Прокуратура разбирается в том, почему зафиксировано огромное число погибших в домах престарелых. Родственники уверяют, что пожилых просто отказывались госпитализировать. Врачи в свою защиту заявляют: на всех просто не хватает мест.

"Мой отец родился в 1932 году. Он выжил в Гражданскую войну, потом в эпоху Франко, - говорит Альмудена Ариса, дочь погибшего. - И вот в последние дни его жизни, когда он заболел, ему отказали в госпитализации. Я понимаю, были приоритеты... но он не заслужил такую смерть".

Количество погибших снижается, но не теми темпами, которые так ждут вирусологи. Особая тревога - большие города. В Барселоне и Каталонии заболевших больше, чем во всей Корее. А сама автономия в 7 миллионов человек скоро догонит полуторамиллиардный Китай.

Европа сейчас в борьбе с коронавирусом очень разная. Но много общего. Туризм из-за эпидемии фактически запрещен. В Румынии впервые майские выходные пройдут с пустыми отелями и ограниченным передвижением. "Это выходные огня, которые могут испортить или не испортить любую горячую точку, которая появляется именно сейчас, - говорит Нелу Татару, министр здравоохранения Румынии. - Все зависит от нас самих".

Жесткие ограничения и в Сербии. Так власти решили снизить поток наплыва туристов в популярные национальные парки. Как видно, сработало. В парках - никого.

Не до туризма сейчас и Италии. Страна приходит в себя. Плохо - но не так ужасно, как было. Поэтому ряд серьезных ограничений все еще сохраняется. Волонтеры помогают с поставкой и даже изготовлением средств защиты. Многие студенты, чьи вузы закрыты, шьют маски или делают защитные козырьки для врачей.

"Я увидел отчаяние стольких людей и особенно - страх в глазах медсестер в больнице, где лежит мой дедушка, - рассказывает студент Фабрицио Джаконелла. - И вот сделал... Козырьки состоят из напечатанного в 3D-принтере круглой части. Козырек можно легко снять, промыть и снова прикрепить. Это важно и с экологической точки зрения".

Такие же защитные козырьки - у аниматоров из Португалии. Здесь тоже все еще серьезный режим изоляции, особенно для старшего поколения и самых маленьких. Власти боятся испанского сценария, поэтому прогулки еще ограничены. Для детей под окнами организованы выступления и концертная программа. "Несколько мероприятий в день, - рассказывает Исильда Гомес представитель организаторов концерта. - Они путешествуют по всему городу. Дети в изоляции уже долгое время, но это невероятно, что они весело проводят время".

Последний этап карантина - трудный. Многие могут сорваться - ведь цифры уже не такие страшные. Но это только кажется. Чтобы хоть как-то поддержать жителей, во французском Марселе ранее популярный передвижной ночной клуб-автобус теперь без пассажиров проезжает по городу как дискотека. Те, кому скучно, танцуют прямо на балконах. "Когда ты видишь, как люди улыбаются, это не может не вдохновлять, - уверен диджей Эммануэль Ганьор. - Это радует, сейчас это нужно стране".

А еще стране нужно, чтобы кривая заболевания вновь не пошла вверх. Потому ограничения снимать будут плавно, рассчитывая на понимание жителей. Где не помогают призывы, справляется полиция. В Испании введены штрафы от 600 евро до 10 тысяч евро, а также задержания. Ближайшая неделя станет очень важной в Испании для многих территорий. Ведь следующий этап будет запускаться только тогда, когда будут выполнены требования предыдущего. Чем меньше сейчас будет людей на улице, тем лучше: значит, болезнь будет продолжать отступать".