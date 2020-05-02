В Москве средства от штрафов за нарушение самоизоляции направят на борьбу с коронавирусом

Все средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве будут использованы для закупки лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-24" в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все средства <...> от штрафов не только автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину, никуда больше, только туда", - сказал он.