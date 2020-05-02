Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн. человек

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers, число заразившихся COVID-19 в мире достигло 3,401,394, число умерших - 239,615 человек. Вылечились 1,083,816 человек.

Отметим, в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Россия, Иран и Бразилия.