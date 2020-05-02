https://news.day.az/world/1230652.html Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн. человек
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн. человек
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers, число заразившихся COVID-19 в мире достигло 3,401,394, число умерших - 239,615 человек. Вылечились 1,083,816 человек.
Отметим, в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Россия, Иран и Бразилия.
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