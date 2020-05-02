https://news.day.az/world/1230662.html В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом

В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом

В мире, 2 мая 2020 11:12 537
В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении выросло до 2273 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 1 мая, количество инфицированных в стране составляло 2148 человек.

Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 125. Общее число жертв - 33. Число летальных исходов по другим причинам - 3.

На лечении находятся 1227 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 23142.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане определены правила осуществления педагогической деятельности 12:20, Общество 2
Сиявуш Новрузов: Аресты коррумпированных чиновников неизбежны 12:13, Политика 89
В Сан-Паулу опасаются роста числа умерших от COVID-19 - ВИДЕО 12:07, В мире 41
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса 12:02, В мире 190
Азербайджанская нефть подорожала 11:53, Экономика 304
Vətəndaş məktubları: Fəxr edirik ki, xalqımızın qeydinə qalan, onun sağlamlığını hər şeydən üstün tutan Sizin kimi Prezidentimiz var 11:45, Политика 4
В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом 11:36, В мире 325
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек 11:30, В мире 368
Мультимодальные перевозки растут на фоне спроса на товары первой необходимости 11:26, Экономика 370
Как можно будет посетить парикмахерские и салоны красоты? - Условие 11:22, Общество 1 454
В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом 11:12, В мире 543
Названа дата проведения очередного пленарного заседания парламента Азербайджана 11:09, Политика 451
«Формула-1» рассматривает спаренные гонки на одной трассе для возобновления сезона 11:05, Спорт 462
В ряде сфер в Азербайджане введен особый санитарный режим - Решение Кабмина 10:57, Общество 1 990
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн. человек 10:52, В мире 569
Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана 10:48, Политика 571
Только одно может спасти нас от второй волны пандемии - быть законопослушными - народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде 10:46, Общество 693
Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО 10:42, Общество 684
Глава Amazon вызван для дачи показаний в Конгресс 10:37, В мире 712
Перуанцы заражаются на рынках - ВИДЕО 10:32, В мире 713
В Москве средства от штрафов за нарушение самоизоляции направят на борьбу с коронавирусом 10:27, В мире 647
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю 10:23, Экономика 666
В Азербайджане утверждены правила организации психологической службы в учебных заведениях 10:19, Общество 797
Gilan Holdinq оказал социальную поддержку 6000 семей - ФОТО - ВИДЕО (R) 10:15, Экономика 724
Последний этап карантина в ЕС - самый трудный - ВИДЕО 10:12, В мире 847
Арзу Нагиев: Доменные имена сайтов, предусмотренных для международной аудитории, должны быть понятными 10:10, Общество 812
В Чечне из-за коронавируса остановился общественный транспорт 10:07, В мире 827
Тяжелое ДТП в Самухе, погиб ребенок 10:02, Общество 847
Главному инфекционисту США запретили давать показания в Конгрессе 09:56, В мире 960
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня 09:49, Политика 822
На борту эсминца ВМС США Kidd почти 100 человек заражены коронавирусом 09:45, В мире 830
Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу 09:37, Шоу-бизнес 889
На основных улицах и проспектах Баку проводится дезинфекция - ФОТО 09:33, Общество 1 208
Следующий сезон НБА может стартовать в декабре 09:31, Спорт 827
В Венесуэле 17 заключенных погибли при побеге из тюрьмы 09:26, В мире 917
Сертификации в общеобразовательных учреждениях в Азербайджане начнется в следующем учебном году 09:21, Общество 1 091
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике - ФОТО 09:16, В мире 1 418
Президенту пишут: Мы признательны Вам за исключительные заслуги перед народом 09:12, Политика 930
Маск обвалил стоимость акций Tesla одним твитом 09:09, В мире 1 065
У Мадонны нашли антитела к коронавирусу 09:05, Шоу-бизнес 1 180
Смартфоны Apple научат распознавать лица в масках 09:00, Технологии 997
Трамп заявил, что число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс. человек 08:25, В мире 1 247
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 90 тыс. человек 08:15, В мире 1 226
Сильное землетрясение на юге Ирана 08:02, В мире 1 427
Создан тест для раннего выявления коронавируса 07:20, Медицина 1 495
В Москве за сутки от коронавируса умерли 37 человек 07:04, В мире 1 481
Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться два года 02:04, Медицина 3 638
Татьяну Васильеву госпитализировали с COVID-19 после звонка Дане Борисовой 02:01, Шоу-бизнес 3 245
Американский сенатор Менендес обручился с армянкой - подтверждение статуса слуги 00:56, Политика 3 594
Президент Ильхам Алиев: С коррупцией и коррупционерами будет вестись беспощадная борьба 00:09, Политика 3 221
Президент Ильхам Алиев: В правоохранительных органах, как и в других сферах, есть большая потребность в реформах 00:07, Политика 3 176
Президент Ильхам Алиев: В любой сфере кадры должны быть привязаны к государству, народу, должны быть патриотами, государственные интересы для них должны быть превыше всего 00:05, Политика 8 167
Президент Ильхам Алиев о коррупции в регионах: Информация об этом есть, никому не удастся избежать ответственности 00:02, Политика 8 820
Российский министр госпитализирован с коронавирусом 1 мая 23:40, В мире 3 646
В Азербайджане определены требования, связанные с размещением в карантинных учреждениях 1 мая 23:32, Общество 4 457
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус 1 мая 23:26, Общество 4 112
"Путешествующий кельт" Росс Дженнингс об Азербайджане: «Səndən yoxdur!» - ВИДЕО 1 мая 23:20, Общество 4 110
ВОЗ сообщила, что многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса 1 мая 22:39, В мире 3 942
Число умерших после заражения коронавирусом во Франции превысило 24 тысячи человек 1 мая 22:20, В мире 3 558
Трамп заявил о наличии данных о происхождении коронавируса из лаборатории 1 мая 21:55, В мире 4 158
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 84 человека 1 мая 21:52, В мире 3 702
Prezident İlham Əliyev: Korrupsiyaya və korrupsionerlərə qarşı amansız mübarizə aparılacaq 1 мая 21:51, Политика 28
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 269 человек 1 мая 21:30, В мире 3 748
Prezident İlham Əliyev: İstənilən sahədə kadrlar dövlətə, xalqa bağlı olmalıdırlar, vətənpərvər olmalıdırlar və onlar üçün dövlət maraqları hər şeydən üstün olmalıdır 1 мая 21:25, Политика 65
Prezident İlham Əliyev: Hüquq-mühafizə orqanlarında da digər sahələrdə olduğu kimi, islahatlara böyük ehtiyac var 1 мая 21:23, Политика 24
Prezident İlham Əliyev: Qanun qarşısında hamı bərabərdir, Azərbaycan cəmiyyətində korrupsiya və rüşvətxorluq olmamalıdır 1 мая 21:18, Политика 17
Азер Гараев: Разоблачение преступлений некоторых чиновников разрушило миф об их неприкосновенности 1 мая 20:43, Политика 4 259
Гибкая макроэкономическая маневренность Азербайджана позволит ослабить последствия кризиса 1 мая 19:54, Экономика 4 274
США требуют от Китая по 10 миллионов долларов за каждую жертву коронавируса 1 мая 19:47, В мире 4 487
Состоялась онлайн-беседа Эльмара Мамедъярова c замглавой МИД Великобритании 1 мая 19:45, Политика 4 151
TƏBİB: Эпидемиологическая ситуация в связи с детскими инфекциями и другими заболеваниями стабильна 1 мая 19:35, Общество 5 762
В "оранжевых зонах" Азербайджана ношение медицинских масок в общественных местах обязательно - Оперативный штаб 1 мая 19:24, Общество 7 625
В некоторых регионах Азербайджана инфицирование коронавирусом не зафиксировано в целом 1 мая 19:16, Общество 5 834
В Азербайджане 90 % врачей, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны домой - TƏBİB 1 мая 19:04, Общество 5 158
Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет 1 мая 19:00, Общество 8 096
Оперативный штаб о возобновлении работы крупных ТЦ и моллов 1 мая 18:54, Общество 8 898
Создана новая структура Аппарата и Управления делами Милли Меджлиса Азербайджана 1 мая 18:50, Политика 4 348
Призыв на военную службу в Азербайджане будет осуществляться в особом порядке 1 мая 18:45, Общество 5 352
В Баку обсудили реализацию пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии - ФОТО 1 мая 18:43, Экономика 4 554
Оперативный штаб о возобновлении авиарейсов Баку-Нахчыван 1 мая 18:38, Экономика 5 256
В Азербайджане изменен порядок подсчета ставок соцстрахования для объектов предпринимательства 1 мая 18:34, Экономика 4 522
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане групповые занятия не разрешены 1 мая 18:31, Общество 6 320
Нью-Йорк все еще кишит коронавирусом. Трамп обвиняет Китай и ВОЗ - ВИДЕО 1 мая 18:29, В мире 4 503
Азербайджан меняет правила выдачи электронных виз 1 мая 18:25, Экономика 4 853
В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собраны средства в размере 113 млн манатов 1 мая 18:20, Политика 4 283
Оперативный штаб внес ясность в вопрос проведения свадеб и поминок 1 мая 18:12, Общество 10 921
В Азербайджане утвердили беспрецедентные налоговые льготы из-за коронавируса - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 1 мая 18:04, Экономика 6 810
Когда в Баку снова заработает метро? - отвечает Оперативный штаб 1 мая 18:01, Общество 9 802
Рамин Байрамлы: В Гяндже и Лянкяране увеличилось число случаев инфицирования коронавирусом 1 мая 17:53, Общество 5 395
Названы районы Баку с наибольшим числом заражений коронавирусом - ОФИЦИАЛЬНО 1 мая 17:51, Общество 7 963
В Азербайджане начинается применение плазмы выздоровевших от коронавируса для лечения COVİD-19 1 мая 17:48, Общество 5 326
Можно ли будет ездить из Баку в районы и обратно с 4 мая? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ 1 мая 17:42, Общество 13 013
В Азербайджане отклонены заявки 65 тыс. человек на единовременную выплату 1 мая 17:35, Общество 5 355
В Азербайджане вновь откроются парки и бульвары 1 мая 17:30, Общество 16 118
Ибрагим Мамедов: Запрет для лиц старше 65 лет может быть пересмотрен 1 мая 17:22, Общество 12 377
Учебные заведения в Азербайджане скоро смогут ограниченно возобновить работу - Названа дата 1 мая 17:19, Общество 13 756
В Азербайджане запрещено собираться в группы более 10 человек - Решение Кабмина 1 мая 17:18, Общество 6 071
В Азербайджане детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, предоставят жилплощадь 1 мая 17:16, Общество 5 052
В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение норм государственного языка 1 мая 17:13, Политика 5 070
В Азербайджане могут быть освобождены еще до 300 заключенных - Сиявуш Новрузов 1 мая 17:10, Политика 4 617
Возможно повторное ужесточение особого карантинного режима - Оперативный штаб 1 мая 17:07, Общество 7 441
В Азербайджане выявлено 50 случаев инфицирования коронавирусом, 40 вылечившихся, один человек скончался 1 мая 17:03, Общество 6 821
В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с пандемией, выданы надбавки - ФОТО 1 мая 16:55, Общество 5 459
Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу 1 мая 16:52, Политика 4 962
В некоторых частях Азербайджана восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки - Официально 1 мая 16:45, Общество 7 468
В Азербайджане будут штрафовать лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх 1 мая 16:35, Общество 5 404
В Сингапуре считают преждевременно говорить о сроках завершения пандемии в каждой стране 1 мая 16:31, В мире 4 794
В Азербайджане разрешили работать парикмахерским и салонам красоты – ДАТА 1 мая 16:24, Общество 10 231
В ряде районов и городов Азербайджана не нужно будет отправлять СМС для выхода из дома 1 мая 16:18, Общество 11 406
В Азербайджане изменились правила выдачи стипендий лицам, удостоенным почетных званий - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 1 мая 16:16, Политика 5 224
В районах Азербайджана разрешили работать кафе, ресторанам и другим объектам общепита - ДАТА 1 мая 16:12, Общество 13 724
В Азербайджане учебный год приостановлен до 31 мая 1 мая 16:11, Общество 10 374
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов - ФОТО 1 мая 16:10, В мире 5 348
Более 500 средств реабилитации доставлены лицам с инвалидностью на дом - ФОТО 1 мая 16:06, Общество 5 108
В Азербайджане ослаблен и продлен карантинный режим - Оперативный штаб 1 мая 16:03, Общество 40 717
Названо число учащихся, присоединившихся к внешкольным онлайн-занятиям 1 мая 16:02, Общество 5 058
Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства 1 мая 15:57, Политика 5 016
Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским рыбакам, есть погибший 1 мая 15:55, Общество 5 459
В Азербайджане принят закон в сфере борьбы с химоружием 1 мая 15:53, Политика 4 909
Какой будет погода в Азербайджане в мае? 1 мая 15:51, Общество 5 359
Венецианская комиссия доказала несостоятельность позиции Армении в вопросе принципа нации на самоопределение - российский эксперт 1 мая 15:49, Политика 5 478
Неприкасаемых нет, никто не уйдет от ответственности - по следам спецоперации в Билясуваре 1 мая 15:45, Политика 5 429
Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год 1 мая 15:44, Политика 4 815
В Азербайджане снижен размеры госпошлин за ряд консульских операций 1 мая 15:42, Политика 4 971
Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу 1 мая 15:40, Политика 4 939
Ирак начал сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ 1 мая 15:37, В мире 4 919
Азербайджан пойдет на уступки иностранцам и лицам без гражданства 1 мая 15:34, Общество 5 349
В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет 1 мая 15:31, Общество 5 132
В Азербайджане утверждены около 200 поправок в Уголовный кодекс 1 мая 15:29, Политика 4 952
Сейчас такая ситуация, что нужно оставаться дома – народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева 1 мая 15:26, Общество 5 052
Бакинское метро прокомментировало информацию, распространенную в соцсетях 1 мая 15:23, Общество 6 833
Утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией 1 мая 15:16, Политика 4 913
Ханде Харманджи: Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с пандемией 1 мая 15:13, Общество 5 053
Возбуждены уголовные дела против представителей глав ИВ четырех районов Азербайджана 1 мая 15:06, Общество 5 463
ВОЗ: Если в Азербайджане люди не будут соблюдать правила, через 7-10 дней число заболевших увеличится 1 мая 15:00, Общество 5 286
В Китае начались испытания четвертой вакцины от коронавируса - ВИДЕО 1 мая 14:57, В мире 5 207
Российских полицейских начнут штрафовать за появление на работе без масок 1 мая 14:52, В мире 5 172
Учителя бакинской школы сняли видеоролик в поддержку борьбы с коронавирусом - ВИДЕО 1 мая 14:48, Общество 5 256
Siyavuş Novruzov bəzi nazirliklər aparatlarında islahatların aparılmasını vacib hesab edir 1 мая 14:43, Политика 36
В приложении метро Шанхая запущен сервис для отслеживания числа пассажиров в вагонах 1 мая 14:41, В мире 5 082
В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших от коронавируса - ФОТО 1 мая 14:32, В мире 5 553
Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы посетили части и подразделения дивизии «Газах» - ФОТО 1 мая 14:28, Политика 5 241
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Кямрана Алиева - ФОТО - ВИДЕО 1 мая 14:24, Политика 8 474
Обнародован прогноз погоды на завтра 1 мая 14:20, Общество 4
Число трудовых договоров в Азербайджане увеличилось почти на 100 тыс. 1 мая 14:16, Общество 5 222
Вот как был задержан экс-глава ИВ Билясуварского района СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО 1 мая 14:13, Общество 6 353
ВОЗ призывает Китай пригласить ее экспертов к расследованию истоков коронавируса 1 мая 14:03, В мире 5 294
Япония продлевает действие режима ЧС 1 мая 13:58, В мире 5 314
Смертность от рака в Великобритании может резко вырасти из-за коронавируса - ВИДЕО 1 мая 13:54, В мире 5 329
Театр оперы и балета продолжает онлайн-показ спектаклей - РЕПЕРТУАР 1 мая 13:51, Культура 7 176
Еще новости