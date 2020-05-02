https://news.day.az/world/1230662.html В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом
В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении выросло до 2273 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по состоянию на 1 мая, количество инфицированных в стране составляло 2148 человек.
Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 125. Общее число жертв - 33. Число летальных исходов по другим причинам - 3.
На лечении находятся 1227 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 23142.
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