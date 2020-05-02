В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек

В Украине коронавирус выявлен еще у 550 человек, умерли 7 человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 11411, число умерших увеличилось до 279 человек.

Из заразившихся вирусом выздоровели 1449 человек.