https://news.day.az/world/1230668.html В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 7 человек
В Украине коронавирус выявлен еще у 550 человек, умерли 7 человек.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что общее число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 11411, число умерших увеличилось до 279 человек.
Из заразившихся вирусом выздоровели 1449 человек.
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