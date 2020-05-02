В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения достигло 582. На карантине находятся 5243 человека, на стационарном лечении - 551 человек. Вылечились 207 человек, скончались 7 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.