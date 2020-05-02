https://news.day.az/world/1230670.html В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом
В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом
В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения достигло 582. На карантине находятся 5243 человека, на стационарном лечении - 551 человек. Вылечились 207 человек, скончались 7 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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