В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом

В Грузии еще 16 человек заразились коронавирусом (COVID-19). 

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. 

Число подтвержденных случаев заражения достигло 582. На карантине находятся 5243 человека, на стационарном лечении - 551 человек. Вылечились 207 человек, скончались 7 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля. 