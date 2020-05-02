Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 623

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 623 и сейчас составляет 124 054 человека во всех регионах страны. Таким образом, Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся в мире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выздоровело на данный момент 15 013 человек, 1 222 человека умерло, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, количество новых случаев превысило показатель пятницы на 21,3%. Суточный рост составил 8,4%.

Отмечается, что 4 488 (46,6%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.