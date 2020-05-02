https://news.day.az/world/1230709.html Испанских пенсионеров прячут в отелях - ВИДЕО
Испанских пенсионеров прячут в отелях - ВИДЕО
56 лет счастливого брака за плечами: Альфонсо и Чезареа провели вместе всю жизнь и умерли практически в один день. В мадридском доме для престарелых, куда перебрались, узнав, что Чезареа страдает болезнью Альцгеймера. Интернат стал их последним пристанищем: там супруги заразились коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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