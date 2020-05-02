В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек

По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Минздрава королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 276. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля: тогда жертвами пандемии за день стали 950 пациентов.