https://news.day.az/world/1230719.html В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек
В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек
По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении Минздрава королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За сутки количество летальных исходов увеличилось на 276. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля: тогда жертвами пандемии за день стали 950 пациентов.
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