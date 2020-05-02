В Иране от коронавируса скончались еще 65 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались 65 человек. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, передает Day.Az.

По словам пресс-секретаря министерства Киянуша Джаханпура, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране достигло 6 156 человек.

Представитель министерства отметила, что за прошедшие сутки выявлены 802 новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 96 448 человек, из них состояние 2 787 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшее время излечились и были выписаны домой 77 350 человек. Для выявления случаев инфицирования в Иране проведены свыше 484 тысяч тестов.