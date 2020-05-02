Россия стала седьмой в мире по числу пациентов с коронавирусом

Россия в субботу обошла Турцию и вышла на седьмое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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За сутки инфекцию выявили еще у 9 623 человек, это сразу на 21,3% больше, чем в пятницу. Общее количество инфицированных достигло 124 054. В Турции оно составляет 122 392, однако Анкара еще не публиковала данные за субботу.

В относительном выражении суточный рост в России ускорился до 8,4% против 7,45% днем ранее. Он остается ниже 10% с 22 апреля.

На 100 тыс. жителей страны приходится 84,5 случая заражения. В Турции этот показатель близок к 150.

Почему растет заболеваемость

Число новых случаев заметно растет в России третий день подряд на фоне беспрецедентного объема тестирования. Всего в стране провели уже более 3,9 млн тестов на коронавирус, их количество удвоилось менее чем за две недели. Этими исследованиями охвачены уже более 2,66% населения.

Только Москва в последние дни удвоила количество проводимых тестирований, рассказал в субботу мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе проводят 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки, а объем тестирований на антитела к коронавирусу вырос в десять раз. Вскоре такие тесты, которые ранее предназначались главным образом для медиков, станут доступны всем москвичам, обещал он.

Собянин подчеркнул, что выявляемость новой инфекции в Москве возросла почти вдвое, что позволяет снизить долю тяжелых случаев.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, всего в России с пневмонией госпитализированы до 40 тыс. человек, причем в это число входят пациенты, чье заболевание вызвано не коронавирусом. На искусственной вентиляции легких находятся 1-1,4 тыс. больных. При этом по всей стране более 40% ежедневно выявляемых пациентов не имеют никаких симптомов, следует из данных оперативного штаба. В субботу их доля составила 46,6% - это почти 4,5 тыс. человек.

Больше 15 тыс. вылечились

Число выздоровевших возросло на 1 793 и достигло 15 013. Это уже 12,1% всех инфицированных, тогда как в пятницу доля вылечившихся составляла 11,55%, а в четверг - 10,9%. По этому показателю Россия близка к Соединенным Штатам, где выписались около 14% пациентов с коронавирусом.

Пятый день подряд в России выздоравливают не менее тысячи человек в сутки, в основном за счет Москвы, где выписавшихся уже 6 374 (10,1% заразившихся).

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что число вылечившихся растет медленно, так как процесс выздоровления занимает длительное время. Специалисты не признают пациента здоровым, пока он "не будет свободен от вируса", пояснила она. Симптомы в этом случае играют не первую роль.

Условный показатель смертности в стране вновь оказался ниже 1%, тогда как во всем мире он продолжает расти и превысил 7%. За сутки умерли еще 57 пациентов, с начала вспышки нового заболевания - 1 222.

Рост в Москве

В Москве за день выявили сразу 5 358 случаев заражения. Это гораздо больше не только предыдущего показателя - 3 561, но и самого большого с начала вспышки - 3 570. Суточный рост числа инфицированных в столице резко ускорился - с 6,62% в пятницу до 9,35% в субботу.

Из-за этого доля Москвы в общероссийской статистике заболеваемости, которая снижалась почти месяц подряд, немного возросла - теперь на город приходятся 50,5% всех выявленных в стране случаев.

Вместе с тем, по словам Собянина, заразившихся в столице может быть гораздо больше официально зарегистрированных 62 658. Результаты исследований говорят, что инфицированы примерно 2% москвичей, то есть более 250 тыс. человек, заявил мэр.

В субботу число регионов, где больше тысячи заразившихся, увеличилось до 13. В список вошли Брянская, Рязанская и Свердловская области. Лидируют по числу инфицированных, не считая Москвы, по-прежнему Подмосковье (13 314 случаев), Санкт-Петербург (4 734), Нижегородская область (2 443) и Дагестан (1 662).