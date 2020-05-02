Число зараженных COVID-19 в Беларуси превысило 15,8 тысячи

Число пациентов с коронавирусом в Беларуси достигло 15 828, за сутки выявлено 911 случаев. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az.

Отмечается, что за сутки скончались 4 человека, общее число умерших выросло до 97.

Всего в республике проведено 195 430 тестов на определение COVID-19.

Вылечились от коронавирусной болезни 3 117 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.