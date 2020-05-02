https://news.day.az/world/1230750.html Число зараженных COVID-19 в Беларуси превысило 15,8 тысячи
Число зараженных COVID-19 в Беларуси превысило 15,8 тысячи
Число пациентов с коронавирусом в Беларуси достигло 15 828, за сутки выявлено 911 случаев. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на минздрав страны, передает Day.Az.
Отмечается, что за сутки скончались 4 человека, общее число умерших выросло до 97.
Всего в республике проведено 195 430 тестов на определение COVID-19.
Вылечились от коронавирусной болезни 3 117 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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