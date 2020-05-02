https://news.day.az/world/1230820.html Эпидемия в США: новый прогноз смертности и акции протеста - ВИДЕО
Эпидемия в США: новый прогноз смертности и акции протеста - ВИДЕО
В США Тысячи жителей Калифорнии не хотят сидеть дома и требуют от властей прекращения карантина. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал в ближайшие дни пересмотреть действующие в штате меры.
В стране зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 64 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в борьбу с эпидемией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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