Эпидемия в США: новый прогноз смертности и акции протеста

В США Тысячи жителей Калифорнии не хотят сидеть дома и требуют от властей прекращения карантина. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал в ближайшие дни пересмотреть действующие в штате меры.

В стране зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 64 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в борьбу с эпидемией, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.