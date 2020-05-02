В Иране заявили, что участники ядерной сделки выступят против оружейного эмбарго

Страны, разрабатывавшие Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, проголосуют против продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Такое мнение выразил в субботу официальный представитель иранского правительства Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы убеждены, что участники ядерной сделки, а также постоянные члены Совета Безопасности ООН выступят против намерений США", - цитирует его пресс-служба кабинета министров. По словам Рабии, "стремления Вашингтона продлить оружейное эмбарго [в отношении Ирана] являются очередным подтверждением того, что США демонстративно игнорируют международные договоренности и право".

1 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Тегераном российской или китайской бронетехники после окончания действия эмбарго.

Газета The New York Times 26 апреля сообщила, что США намерены попытаться добиться принятия Совбезом ООН проекта резолюции, предусматривающей сохранение оружейного эмбарго в отношении исламской республики на основании СВПД. В соответствии с положениями этого документа, который был подписан постоянной "пятеркой" СБ ООН и Германией с Ираном в 2015 году, Тегеран с октября сможет приобретать оружие и военную технику у зарубежных поставщиков.