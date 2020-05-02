На Крите произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу около острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 141 км к югу от расположенного на Крите города Ираклион, где проживают около 138 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.