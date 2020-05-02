https://news.day.az/world/1230830.html На Крите произошло мощное землетрясение
На Крите произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу около острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 141 км к югу от расположенного на Крите города Ираклион, где проживают около 138 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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