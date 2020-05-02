В Тегеране заявили, что не позволят вертолетам США летать над иранскими нефтяными вышками

Тегеран не допустит, чтобы американские вертолеты летали над иранскими нефтяными вышками в Персидском заливе. Об этом заявил в субботу командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Алиреза Тангсири, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не потерпим, чтобы американцы проверяли наши рыбацкие суда и вертолеты США летали над нашими нефтяными вышками в регионе", - цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. При этом военный добавил, что "Персидский залив является домом Ирана, и Тегеран не стремится к разжиганию [конфликта] в нем".

По словам Тангсири, "с уходом американцев регион освободится от проблем, а в Персидском заливе наступит безопасность".

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.

Командующий КСИР Хосейн Салами в ответ 23 апреля заявили, что вооруженные силы Ирана будут атаковать корабли США, угрожающие безопасности страны.