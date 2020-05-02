Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

Жители Испании с 4 мая будут обязаны носить маски в общественном транспорте в рамках мер по борьбе против COVID-19, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, по сообщению местной прессы, власти подготовили дополнительно 14 млн масок, которые предстоит раздать местным жителям. Часть из них можно будет получить прямо на остановках транспорта, часть раздадут власти городов, а еще часть - сотрудники Международного Комитета Красного Креста и других организаций.

Еще в конце апреля власти ослабили ограничительные меры, призванные замедлить распространение коронавируса. В итоге многие жители страны смогли вернуться на работу: им на остановках транспорта с самого начала предлагали маски. Однако до сих пор их ношение в транспорте было не обязательным.

Испания была одним из эпицентров распространения коронавируса в Европе.

В конце апреля ситуация стала заметно нормализовываться: темп распространения инфекции падает, ежедневное число смертей пациентов с COVID-19 в последние дни колеблется в районе 300.