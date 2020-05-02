В Нью-Йорке закрыли часть дорог, чтобы люди соблюдали дистанцию

Мэр Нью-Йорка Билла де Блазио принял решение о закрытии части автодорог в городе, чтобы жители могли соблюдать социальную дистанцию во время прогулок.

Об этом он сообщил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что для пешеходов и велосипедистов были перекрыты части дорог, которые прилегали к паркам и пешеходным улицам.

"В субботу мы собираемся открыть первые 7 миль ( 11,2 километра. - примечание "Газеты.Ru") улиц для пешеходов и велосипедистов", - написал де Блазио.

Данную меру власти Нью-Йорка планировали ввести с понедельника, 4 мая, однако решение было принято раньше.

Также для пеших прогулок в городе планируется открытие 100 миль автомобильных дорог.