В штате Нью-Йорк от COVID-19 за сутки умерли 299 человек
За минувшие сутки в штате Нью-Йорк от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 299 человек.
Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В пятницу стало известно о 289 летальных исходах за сутки.
По словам Куомо, число смертей от коронавируса по-прежнему "остается ужасающе высоким".
Губернатор также отметил, что за прошедшие 24 часа число новых заражений COVID-19 немного снизилось, достигнув 831 случая инфицирования.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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