https://news.day.az/world/1230879.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 78 человека
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 78 человека
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 78 человека, общее число жертв заболевания достигло 3 336.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, за прошедшие 24 часа 1 983 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 4 451 человек.
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