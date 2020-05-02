США вновь пригрозили талибам

Американские военные в субботу вновь пригрозили боевикам радикального движения "Талибан" ответными действиями в том случае, если те не сократят уровень насилия в Афганистане.

"Сокращение насилия является абсолютной необходимостью, и это зависит от лидеров всех вооруженных сил - сил безопасности Афганистана, боевиков движения "Талибан" и, да, коалиции", - говорится в письме официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта, адресованном представителю талибов Забихулле Муджахиду.

Этот документ Леггетт опубликовал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Атаки порождают атаки, тогда как сдержанность порождает сдержанность. Все стороны должны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить большее число убийств и насилия. Если насилие не может быть сокращено, тогда, да, будут ответные меры", - пишет Леггетт.

"Оптимизм, который чувствовали афганцы и друзья Афганистана в период "сокращения насилия" с 22 по 28 февраля, потерян в возросшем уровне насилия. <...> С того момента мир наблюдал не сокращение, а, наоборот, значительное увеличение [уровня] насилия", - отметил представитель USFOR-A.

Леггетт также подчеркнул, что все стороны "должны вернуться на путь" политического решения конфликта. "Освобождение талибами и правительством Афганистана заключенных должно быть ускорено, чтобы остановить распространение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) и способствовать [созданию] условий для межафганских переговоров", - подчеркнул американский полковник.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США. 22 апреля президент Афганистана Ашраф Гани призвал "Талибан" к прекращению огня, на что талибы ответили отказом.