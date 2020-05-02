Более 55,5 тысяч человек заражены коронавирусом в Канаде

В Канаде число зараженных новым типом коронавируса СOVID-19 составило более 55, 5 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает KXAN36.

Так общее число граждан, которые получили положительный результат анализов на коронавирус, возросло за сутки до 55 572 граждан.

Жертвами заболевания за время пандемии стали 3 446 пациентов.

Больше всего заражений зарегистрировано в провинции Квебек - 28 648 инфицированных, а также в провинции Онтарио - 17 119 случаев.