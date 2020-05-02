https://news.day.az/world/1230912.html В Москве за сутки от коронавируса умерли 34 человека
В Москве за сутки от коронавируса умерли 34 человека
Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.
"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
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