Число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 92 тысячи

Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 92 тыс., что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, в мире были зарегистрированы 3 267 184 инфицированных и 229 971 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 91 977, летальных исходов - на 5 799. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 492 024 и 140 586 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 30 620, а умерших - на 2 386.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 340 591 человек, 72 196 умерли. По числу инфицированных (48 674) и умерших (3 109) за сутки этот регион превосходит Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 2 мая там выявлено 194 991 инфицированный, зафиксировано 7 741 летальный исход. За сутки число заболевших возросло на 6 406, умерли 143 человека.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 067 127. Далее следуют Испания (215 216), Италия (207 428), Великобритания (177 458), Германия (161 703), Франция (128 722), Россия (124 054), Турция (122 392), Иран (95 646) и Китай (84 388).