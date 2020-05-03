Почти 244 тысячи человек скончались от COVID-19 в мире

В мире число жертв нового типа коронавируса COVID-19 приближается к отметке в 244 тысячи человек.

Об этом сообщает портал Worldometrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так общее число летальных исходов за время пандемии составило 243 942 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус в мире получили 3 470 014 граждан, а излечившимися числятся 1 114 164 человека.

На данный момент зараженными считаются 2 111 908 пациентов по всему миру, из них 50 843 находятся в тяжелом состоянии.