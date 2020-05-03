Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.

Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, во Франции с начала эпидемии достигло 24 760.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенному коммюнике, за сутки число умерших выросло на 166 человек. Среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, еще 9,2 тыс. смертей, связанных с заболеванием, подтвердили в социально-медицинских учреждениях. С начала эпидемии 50 562 человек, обратившихся за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и официально признаны здоровыми.

Вместе с тем количество госпитализированных за сутки сократилось на 60, и сейчас в больницах находятся 25 827 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии количество пациентов сократилось на 51, до 3 827 человек. С учетом остальных тяжелобольных, в реанимациях и отделениях интенсивной терапии находятся 6,4 тыс. пациентов, что составляет "126% от изначальной вместимости в количестве 5 тыс. мест".

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 794 и составляет в настоящий момент 120 979. Также министерство опубликовало инфографику, согласно которой регион Прованс - Альпы - Лазурный берег полностью перешел из желтой в зеленую зону на фоне улучшения ситуации с заполненностью больниц и снижением количества новых случаев. В то же время столичный регион Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь - Рона - Альпы и О-де-Франс объединяют 72% всех госпитализированных больных.