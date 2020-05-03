США и талибы обменялись нападками в соцсети

Представители вооруженных сил США и радикального движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) обменялись осуждающими сообщениями в социальной сети.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На фоне стагнации мирного процесса в Афганистане Сонни Леггет, официальный представитель американских сил в Афганистане, написал на своей странице в Twitter, что США хотят двигаться вперед, но ответят, если вооруженная группировка усилит атаки.

"Агрессия порождает агрессию, а сдержанность - сдержанность. Если не получится уменьшить насилие, то да, тогда будут приняты меры", - сказал он в адрес официального представителя "Талибана" Забиуллы Муджахида.

Представитель террористической группировки ответил на это, что путь к разрешению конфликта лежит через имплементацию соглашений, заключенных в Дохе. "Не вредите настоящей ситуации бессмысленными и провокационными заявлениями", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

2 мая власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов "Талибана". Всего, согласно действующему соглашению, около пяти тысяч талибов должны выйти на свободу.

Ранее США и "Талибан" в результате длительных переговоров за закрытыми дверьми заключили в Дохе соглашение о сокращении насилия и движении в сторону переговоров с официальным правительством Афганистана. Одним из основных его пунктов стал обмен пленными между террористами и правительством Афганистана.