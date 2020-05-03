Во Франции пожар уничтожил склад с медицинскими масками

На севере Франции в городе Бобиньи произошел сильный пожар на складе, где хранились контейнеры с медицинскими масками и текстилем.

В результате все предметы были уничтожены, сообщили в газете Parisien, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пожар начался ранним утром. Огонь перекинулся с одного склада на два других, где хранили текстиль, импортируемый из Азии. К 8 часам огонь удалось взять под контроль, отметили в издании Le Parisien.

О количестве сгоревших масок и причинах пожара не сообщается.

Отмечается, что ущерб был нанесен лишь материальный, ни один человек не пострадал. Для ликвидации пожара задействовали 150 пожарных и значительное количество техники.