Турция отменила запрет на экспорт медоборудования

Запрет на экспорт некоторых видов медицинского оборудования и средств дезинфекции отменило министерство торговли Турции.

Соответствующее распоряжение было опубликовано в официальном издании Resmi Gazete, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Запрет был введен в марте из-за пандемии коронавируса. В субботу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что число случаев заражения в Турции возросло за сутки на 1983, что является минимальным значением за последний месяц. Умерли за сутки 78 человек.

Общее число заболевших, таким образом, в стране составило 124 тысячи.

Документ, принятый 25 марта, запрещал экспорт аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода и реанимационных мониторов. Ранее, 18 марта, был введен запрет на экспорт антисептиков.

При этом запрет на экспорт медицинских масок и средств индивидуальной защиты остается в силе.