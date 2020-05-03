Турция отменила запрет на экспорт медоборудования
Запрет на экспорт некоторых видов медицинского оборудования и средств дезинфекции отменило министерство торговли Турции.
Соответствующее распоряжение было опубликовано в официальном издании Resmi Gazete, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Запрет был введен в марте из-за пандемии коронавируса. В субботу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что число случаев заражения в Турции возросло за сутки на 1983, что является минимальным значением за последний месяц. Умерли за сутки 78 человек.
Общее число заболевших, таким образом, в стране составило 124 тысячи.
Документ, принятый 25 марта, запрещал экспорт аппаратов ИВЛ, концентраторов кислорода и реанимационных мониторов. Ранее, 18 марта, был введен запрет на экспорт антисептиков.
При этом запрет на экспорт медицинских масок и средств индивидуальной защиты остается в силе.
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