https://news.day.az/world/1230926.html Трагедия в центре Москвы: два ребенка выпали из окна - ВИДЕО
Трагедия в центре Москвы: два ребенка выпали из окна - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места гибели двух детей, выпавших из окна 11-го этажа на улице Талалихина в Москве.
По данным телеканала, погибшие - два брата 9 и 10 лет, передает Day.Az.
По предварительной информации, мальчики находились в квартире с бабушкой и дедушкой. Правоохранители полагают, что причиной трагедии стал несчастный случай.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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