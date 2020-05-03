Трагедия в центре Москвы: два ребенка выпали из окна

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места гибели двух детей, выпавших из окна 11-го этажа на улице Талалихина в Москве.

По данным телеканала, погибшие - два брата 9 и 10 лет, передает Day.Az.

По предварительной информации, мальчики находились в квартире с бабушкой и дедушкой. Правоохранители полагают, что причиной трагедии стал несчастный случай.

Обстоятельства произошедшего выясняются.