Перу сильно тряхнуло

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в субботу на юго-востоке Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 км к северо-западу от города Атунколла (население около 13 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 185,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.