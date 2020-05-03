https://news.day.az/world/1230935.html Перу сильно тряхнуло
Перу сильно тряхнуло
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в субботу на юго-востоке Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 км к северо-западу от города Атунколла (население около 13 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 185,6 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
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