В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за прошедшие сутки было зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в стране.

Уточняется, 10 новых случаев заболевания коронавирусом были привезены из-за границы. Всего на данный момент в Южной Корее 1091 импортированный случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в стране составляет 10 793 человека.

Число погибших составляет 250 человек.

Отмечается, что за минувший день из больниц выписались 60 человек, общее число выздоровевших составляет 9 183 человека.