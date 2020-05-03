https://news.day.az/world/1230936.html В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее зафиксировано 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки было зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) в стране.
Уточняется, 10 новых случаев заболевания коронавирусом были привезены из-за границы. Всего на данный момент в Южной Корее 1091 импортированный случай заражения коронавирусом.
Общее число инфицированных в стране составляет 10 793 человека.
Число погибших составляет 250 человек.
Отмечается, что за минувший день из больниц выписались 60 человек, общее число выздоровевших составляет 9 183 человека.
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