Бельгия разрабатывает план на случай второй волны коронавируса
Бельгия разрабатывает план повторной самоизоляции на случай второй волны коронавируса. Об этом пишет газета Le Soir, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Страна начнет поэтапно отменять ограничения 4 мая. Тем не менее, эксперты предупреждают о возможном повторном всплеске заражений.
"Если будет сильное возобновление, то изоляция и более жесткие меры по китайскому варианту возможны", - приводятся слова представителя бельгийской медицинской администрации по ситуации с COVID-19 Ив ван Летема.
Ранее телеканал RTBF сообщал, что бельгийские больницы получили распоряжение от правительства зарезервировать не менее четверти коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом.
В Бельгии коронавирусом заразились около 50 тысяч, скончались почти восемь тысяч, выздоровели больше 12 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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