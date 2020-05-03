Коронавирус постепенно погружает США в кризис

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, с такой оценкой выступило французское издание Le Monde. Утверждают, что Штаты постепенно теряют свой главный козырь - экономическую мощь - и погружаются в кризис. Что об этом думает Уоррен Баффет - один из самых успешных инвесторов в мире?

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, власти штата Калифорния рекомендовали гражданам сидеть по домам. Те решили, что это отличный повод возмутиться и провести массовую акцию у Капитолия в Сакраменто.

"Нам надо открыть Калифорнию, эта пандемия смехотворна. Все, что происходит, делается, чтобы нас контролировать, а не против вируса. А мы практикуем наше конституционное право на свободу собраний".

Ровно такие же акции в штатах Орегон и Кентукки. А в Вашингтоне протестующие водители грузовиков припарковали их рядом с Белым домом и сигналят, чтоб привлечь к себе внимание.

Финансист Уоррен Баффет предполагает, что это только начало - Штаты в начале глобальных потрясений.

"Диапазон возможностей для экономической стороны все еще экстраординарно широк. Мы не знаем точно, что происходит, когда вы добровольно закрываете значительную часть своего общества. В 2008-м поезд нашей экономики уже сходил с рельс. Тогда у этого были причины - проблемы банков и так далее. Теперь мы сняли поезд с путей и поставили его на обочину. Мне неизвестны примеры, когда такая важная страна, которая много производит, обладает большим населением, оттесняет собственную экономику, свою рабочую силу. Это неизбежно порождает беспокойство и гнев со стороны общества, влияет на психику, кто-то лишается накоплений. Это эксперимент. Чем он закончится, мы вскоре получим ответ", - комментирует ситуацию Баффет.

Компания Баффета, кстати, отчиталась о квартальном убытке в 50 миллиардов долларов. И экономические проблемы - это далеко не главное последствие коронавируса. Зафиксированных случаев в США - более миллиона ста тридцати тысяч. Число жертв приближается к семидесяти тысячам. Кризисным моментом решил воспользоваться в предвыборной борьбе Джо Байден - кандидат в президенты от демократов и бывший вице-президент. В своем Twitter он обвинил Трампа в том, что его администрация уничтожила все, что было создано при нем и Обаме.

"Мы оставили инструкции. Он их проигнорировал. Мы создали офис для подготовки к пандемии. Он его выпотрошил. У нас были сотрудники Центра по контролю за заболеваниями в Китае, чтобы выявлять и сдерживать вспышки. Он вытащил, убрал их оттуда. Трамп может сколько угодно пытаться свалить вину, но факт в том, что именно его действия оставили нас неподготовленными".

Возвращаться на работу боятся американские законодатели. Дональд Трамп предложил им пройти тестирование. Лидеры обеих палат, Митч Макконнел и Нэнси Пелоси, опубликовали заявление, суть которого - спасибо за предложение, но нет, больницам США эти тесты нужнее.

Трамп отреагировал в Twitter. Пишет - тестов в стране достаточно, законодатели ищут повода не ходить на работу. И в очередной раз назвал спикера нижней палаты "безумной Нэнси".