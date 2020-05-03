https://news.day.az/world/1230968.html В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
В России провели свыше 4,1 млн тестов на коронавирус
Число выполненных в России тестов на новую коронавирусную инфекцию превысило 4,1 млн, сообщает Роспотребнадзор, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс", при этом 174 тыс. тестов выполнены за последние сутки.
Также в Роспотребнадзоре сказали, что под медицинским наблюдением в РФ на текущий момент остается 215 тыс. человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре