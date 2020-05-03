Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьер-министра

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально и продолжает лечение. Об этом в воскресенье заявил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение, - рассказал Беляков. - Самочувствие в целом нормальное". Он добавил, что премьер "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

В четверг в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.