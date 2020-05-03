Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 633

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633, и сейчас пациентов с этой инфекцией насчитывается 134 687 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 16 639 человек, 1 280 человек умерли. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно последним данным, суточный рост составил 8,6%. Отмечается, что 5 345 (50,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как бессимптомные.

Новые 5948 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 68 606 зараженных. Суточный рост в столице составил 9,5%.

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 5 тыс. За последние сутки заразились еще 295 человек. Согласно полученным данным, на 3 мая общее число заразившихся в городе составляет 5 029 человек.

Татарстан, Башкирия и Ленинградская область вошли в число регионов, где больше тысячи заразившихся.