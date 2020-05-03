Власти Таиланда сняли запрет на продажу алкоголя

Временный запрет на продажу алкогольных напитков в Таиланде, введенный из-за пандемии коронавируса, снят в воскресенье. Об этом сообщил заместитель генерального директора департамента информации и заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "сегодня возобновились продажи алкогольных напитков, но их потребление может осуществляться только дома". "Запрещено употребление алкоголя в общественных местах и ресторанах", - пояснил он. Согласно опубликованным в соцсетях многочисленным видео, люди с самого утра отправились в ближайшие оптовые магазины купить алкогольную продукцию. Опасаясь введения очередных ограничительных мер, они набирают спиртное впрок.

Ранее в "Королевской газете" было опубликовано постановление правительства, направленное на смягчение некоторых ограничительных мер в королевстве. Запрет на продажу алкогольных напитков действовал большую часть апреля по всей стране. Такая мера была направлена на то, чтобы люди не собирались по домам для распития спиртного, что, по мнению властей, могло привести к дальнейшему росту числа заразившихся коронавирусом.

Представитель департамента напомнил, что с сегодняшнего дня также заработали вещевые рынки и ярмарки, розничные магазины и небольшие рестораны, находящиеся не в торговых центрах, а также площадки для приема пищи у магазинов 7/11, Family Mart и других подобных. При этом расстояние между всеми клиентами в заведениях общественного питания должно быть не менее метра. Посещение парков для прогулок и пробежек разрешается также с соблюдением дистанции, запрещены контактные виды спорта. Между тем в парикмахерских разрешены три вида услуг: стрижка, укладка и покраска волос.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,9 тыс., вылечились более 2,7 тыс. человек, умерли 54, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).