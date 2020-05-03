https://news.day.az/world/1230976.html На Украине число заражений коронавирусом приблизилось к 12 тысячам
На Украине число заражений коронавирусом приблизилось к 12 тысячам
На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 502, достигнув 11913. Об этом пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Также сообщается о 288 погибших и 1547 выздоровевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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