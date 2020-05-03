В Южной Корее не считают обстрел погранпоста со стороны КНДР провокацией

Обстрел погранпоста Южной Кореи в демилитаризованной зоне со стороны КНДР не был намеренной провокацией, считают в южнокорейском Комитете начальников штабов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, военные занимаются расследованием случившегося.

Пограничный пост в центральной части демилитаризованной зоны подвергся обстрелу из огнестрельного оружия в 07:41 по местному времени (02:41 по бакинскому времени). Южнокорейская сторона произвела в общей сложности 20 ответных выстрелов и направила в КНДР письмо с требованием объяснений.

Согласно информации агентства, со стороны Южной Кореи пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. О пострадавших в КНДР ничего не известно.