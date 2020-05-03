https://news.day.az/world/1230989.html Половина новых заразившихся коронавирусом в России болеют без симптомов
Половина новых заразившихся коронавирусом в России болеют без симптомов
Половина из выявленных сегодня заразившихся коронавирусом болеют без симптомов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб, передает Day.Az.
Сегодня врачи выявили 10633 заражения в России - у 50,3% из них коронавирус не проявляет себя.
Всего в России заразились больше 134 тысяч, скончались 1280 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре