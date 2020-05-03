На Филиппинах число заражений коронавирусом превысило девять тысяч

На Филиппинах за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 295, достигнув 9223. Об этом пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также сообщается о 607 смертях и 1214 выздоровлениях. Филиппины на полгода ввели режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.