В Стамбуле в ускоренном темпе строятся две больницы для заразившихся коронавирусом

В Стамбуле в ускоренном темпе продолжается строительство двух инфекционных больниц в районах Йешилкёй и Санджактепе, написал на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Турецкий лидер выразил надежду, что проекты завершаться как можно скорее, и в Стамбуле появятся две постоянно действующие больницы.

Отметим, что за прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 451 человек.