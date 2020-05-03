https://news.day.az/world/1230999.html В Стамбуле в ускоренном темпе строятся две больницы для заразившихся коронавирусом
В Стамбуле в ускоренном темпе строятся две больницы для заразившихся коронавирусом
В Стамбуле в ускоренном темпе продолжается строительство двух инфекционных больниц в районах Йешилкёй и Санджактепе, написал на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Турецкий лидер выразил надежду, что проекты завершаться как можно скорее, и в Стамбуле появятся две постоянно действующие больницы.
Отметим, что за прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 4 451 человек.
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