https://news.day.az/world/1231000.html Премьер Японии намерен продлить режим ЧС в стране до 31 мая
Премьер Японии намерен продлить режим ЧС в стране до 31 мая
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая.
Об этом в воскресенье сообщило Японское общественное телевидение (NHK), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что соответствующее решение он намерен обсудить на заседании консультативного комитета правительства.
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