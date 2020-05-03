Премьер Японии намерен продлить режим ЧС в стране до 31 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая.

Об этом в воскресенье сообщило Японское общественное телевидение (NHK), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение он намерен обсудить на заседании консультативного комитета правительства.