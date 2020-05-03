https://news.day.az/world/1231002.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подземные толчки были зафиксированы в 08.54 по местному времени недалеко от побережья в провинции Мугла.
Очаг землетрясения залегал на средиземноморском побережье на глубине 7,4 километров.
Повторные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 09.38.
Отметим, вчера на юге острова Крит произошло землетрясение силой 6,4 баллов. Подземные толчки ощущались в Турции, Греции, Ливии и Египте. После этого землетрясения были зафиксированы 14 подземных толчков.
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