В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, подземные толчки были зафиксированы в 08.54 по местному времени недалеко от побережья в провинции Мугла.

Очаг землетрясения залегал на средиземноморском побережье на глубине 7,4 километров.

Повторные толчки магнитудой 3,5 были зафиксированы в 09.38.

Отметим, вчера на юге острова Крит произошло землетрясение силой 6,4 баллов. Подземные толчки ощущались в Турции, Греции, Ливии и Египте. После этого землетрясения были зафиксированы 14 подземных толчков.